"Шукають слабкі місця": Білорусь використовує біженців з Ірану та Пакистану проти України

Українські прикордонники вдаються до додаткових заходів захисту українсько-білоруського кордону.

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У прикордонній службі Республіки Білорусь навмисно спрямовують потоки біженців з Ірану та Пакистану у бік кордону з Білоруссю. Про це заявили у Національному центрі спротиву.

Автори публікації припускають, що в Білорусі намагаються знайти лазівки для проникнення диверсійно-розвідувальних груп на територію України.

"Таким чином білоруси перевіряють уразливі та недостатньо захищені ділянки кордону з Україною, які можуть використовуватись для проходу ворожих ДРГ. Аналогічну тактику ворог застосовує на кордоні з Латвією", — йдеться у джерелі.

У Національному центрі спротиву зазначили, що у Державній прикордонній службі України вже працюють над зміцненням безпеки північного кордону.

У джерелі також згадується, що учасники білоруського підпілля інформують українську сторону про переміщення військових сил Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Раніше ми повідомляли про те, що глава міністерства оборони РФ Сергій Шойгу відвідав Білорусь. На думку аналітиків ISW, у Кремлі намагаються тиснути на керівництво країни з метою подальшої підтримки наступальної кампанії Росії в Україні.

Фокус також писав, що у повітряний простір Республіки Білорусь зайшов пасажирський Ту-154М. На борту літака знаходилося вище військове командування Росії. Крім того, над країною було помічено урядовий VIP-борт із невідомими пасажирами.

Ще ми писали, що Російська Федерація перекинула системи ППО на територію Білорусі. На білоруську станцію Лісова з РФ прибули щонайменше 15 зенітних ракетних комплексів "Тор-М2" та 10 одиниць інженерної техніки.