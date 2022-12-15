Боїться диверсій у РФ: ЗМІ назвали причину відмови Путіна від великої пресконференції

Спецслужби не змогли гарантувати президенту РФ, що зможуть запобігти диверсіям на території Росії — у Кремлі були шоковані останніми ударами по аеродромах у Саратовській та Рязанській областях.

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Рішення скасувати щорічну велику пресконференцію, яка проходила останні 10 років без перерви, президент РФ Володимир Путін в останній момент ухвалив після того, як спецслужби не змогли йому гарантувати, що зможуть запобігти спробам диверсій України на території Росії. Про це повідомило видання The Moscow Times з посиланням на шість джерел, близьких до Кремля та уряду.

За даними ЗМІ, ще в середині осені в Кремлі була впевненість, що Путін виступить перед росіянами у звичному форматі, попри те, що ситуація на фронті розвивається для РФ не найкраще.

"Всі кивали головою: начальник — скеля, впорається. Скасувати він принципово не захоче", — заявив один зі співрозмовників видання.

Проте вже в грудні стало зрозуміло, що Путін не зможе виступити через низку проблем, пов'язаних з війною в Україні, зокрема через здачу Херсона, удар по базі флоту в Севастополі, вибух на Кримському мосту, мобілізацію, удари по аеродромах у Саратовській та Рязанській областях.

Водночас, за словами чиновника, який погодився поспілкуватися з виданням, "у Кремлі були шоковані" після ударів України по аеродромах базування стратегічної авіації РФ.

"Питання диверсій докладно обговорювали на нарадах із силовиками. Вони клянуться, що такого більше не станеться. Але дати 100% гарантію, що щось таке не станеться перед пресконференцією, ніхто не може. Ясно, що противник прагнутиме. Президент у курсі, і це був сильний аргумент проти пресконференції", — повідомив співрозмовник видання.

За даними видання, через провали на фронті керівництво Кремля не має відповідей на багато питань, пов'язаних з війною. Саме тому ухвалили рішення обрати негатив, пов'язаний зі скасуванням щорічної пресконференції, замість демонстрації втрати ініціативи на полі бою, вважає політичний консультант Аббас Галлямов.

"Це рішення свідчить про стратегічний глухий кут, до якого зайшов Кремль", — заявив експерт.

Нагадаємо, 14 грудня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін не братиме участі у традиційних новорічних заходах.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв про різке падіння авторитету Володимира Путіна на міжнародній арені після низки військових провалів в Україні.