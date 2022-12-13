Війна з Україною підриває авторитет Путіна та заважає боротися за вплив у світі, — ISW

За словами аналітиків, витрати Росії на оборону становитимуть понад 30% всього бюджету країни на 2023 рік. Однак Путін не зможе збалансувати максималістську мету в Україні зі своїми глобальними кампаніями.

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Ціна війна з Україною для президента Росії Володимира Путіна є дуже високою. Війна підриває можливості Кремля щодо проведення своїх геополітичних кампаній у світі. Про це повідомили аналітики із американського Інституту дослідження війни.

У звіті йдеться, що Путін продовжує виснажувати свій бюджет на війну з Україною. Тому йому, як передбачається, доведеться припинити фінансування інших міжнародних чи внутрішніх кампаній.

Так, як повідомляється, витрати Росії на оборону значно збільшилися і становитимуть понад 30% всього бюджету країни на 2023 рік. Сам Путін підписав закон про виділення понад дев'яти трильйонів рублів на оборону, безпеку та правоохоронну діяльність.

Аналітики повідомили, що російські війська перекидають обладнання та живу силу з інших зон конфліктів, таких як Сирія та Нагірний Карабах.

У звіті йдеться про те, що Путін не бажає жертвувати своїми геополітичними ініціативами в короткостроковій перспективі. Він не зможе збалансувати максималістську мету в Україні зі своїми глобальними кампаніями. Глава Кремля продовжує спроби відновити позиції Росії у Центральній Азії. Так, Путін запропонував створити тристоронній союз між Росією, Казахстаном та Узбекистаном, але його ініціативу відкинули.

Крім того, як повідомили аналітики, у Міноборони Великобританії впевнені, що РФ прагне зберегти контроль над усією своєю окупованою українською територією. Російське військове керівництво, як і раніше, має намір досягти додаткових успіхів у межах Донецької області, але малоймовірно, що нинішня російська військова стратегія дозволить Москві досягти цієї мети.

Раніше Фокус писав, що Пєсков роз'яснив слова Путіна про превентивний ядерний удар. За словами речника Кремля, поточну військову доктрину РФ постійно аналізують з урахуванням розвитку загальної ситуації.

Ще нагадаємо, що у США впевнені, що на початку 2023 року у РФ можуть закінчитися придатні боєприпаси. Використання старих запасів пов'язане з ризиком, оскільки вони можуть не вибухнути при попаданні в ціль.