"Йдеться не про швидкі дії", — Пєсков роз'яснив слова Путіна про превентивний ядерний удар
За словами речника Кремля, поточну військову доктрину РФ постійно аналізують з урахуванням розвитку загальної ситуації. Таке пояснення було після того, як Путін заявив, що РФ може використовувати практику "роззброюючого удару".
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не йдеться про швидкі кроки в тому, що стосується змін російської військової доктрини і внесення до неї положення про превентивний або "роззброюючий" ядерний удар, передає Sky News.
"Йдеться не про якісь такі швидкі дії в цьому плані, йдеться про те, що це триває постійно розумовий процес, — заявив Пєсков. — Йде зіставлення доктринальних установок, а це на експертному рівні, це постійно аналізується, зокрема з огляду на те, як розвивається загальна ситуація".
Зміна військової доктрини РФ
Минулого тижня російський президент Володимир Путін заявив про можливі зміни у військовій доктрині, які дозволять РФ застосовувати ядерну зброю першою "для роззброєння противника". За словами Путіна, Кремль може використати той самий підхід, що й "наші американські партнери".
Нагадаємо, що Зеленський вважає, що Путін боїться смерті, тому не готовий використати ядерну зброю. В інтерв'ю для шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" президент України заявив, що після ядерного удару з боку Путіна інші країни можуть здійснити "певні кроки" стосовно нього особисто.
Раніше Фокус повідомляв, що в Держдепартаменті США заявили, що "тиск Заходу подіяв", і Путін згорнув свої плани щодо ядерної зброї. За словами заступниці держсекретаря Вікторії Нуланд, завдяки попередженням Вашингтона й інших країн про наслідки ядерної ескалації в РФ змінили свою тактику. І тепер вдаються до руйнувань енергоінфраструктури України.