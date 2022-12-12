"Речь не о быстрых действиях", — Песков разъяснил слова Путина о превентивном ядерном ударе

По словам пресс-секретаря Кремля, текущую военную доктрину РФ постоянно анализируют с учетом развития общей ситуации. Такое объяснение последовало после того, как Путин заявил, что РФ может использовать практику "разоружающего удара”.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что речь не идет о быстрых шагов в том, что касается изменений российской военной доктрины и внесения в нее положения о превентивном или "разоружающем" ядерном ударе, передает Sky News.

"Речь не идет о каких-то таких быстрых действиях в этом плане, речь идет о том, что это идет постоянно мыслительный процесс, — заявил Песков. — Идет сопоставление доктринальных установок, а это на экспертном уровне, это постоянно анализируется, в том числе с учетом того, как развивается общая ситуация".

Изменение военной доктрины РФ

На прошлой неделе российский президент Владимир Путин заявил о возможных изменениях в военной доктрине, которые позволят РФ применять ядерное оружие первой "для разоружения противника". По словам Путина, Кремль может использовать тот же подход, что и "наши американские партнеры".

Напомним, что Зеленский считает, что Путин боится смерти, поэтому не готов использовать ядерное оружие. В интервью для шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" президент Украины заявил, что за ядерным ударом со стороны Путина могут последовать "определенные шаги" применительно к нему лично.

Ранее Фокус сообщал, что в Госдепартаменте США заявили, что "давление Запада подействовало", и Путин свернул свои планы относительно ядерного оружия. По словам заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, благодаря предупреждениям Вашингтона и других стран о последствиях ядерной эскалации в РФ изменили свою тактику. И теперь прибегают к разрушениям энергоинфраструктуры Украины.