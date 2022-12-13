Война с Украиной подрывает авторитет Путина и мешает бороться за влияние в мире, — ISW

По словам аналитиков, расходы России на оборону составят более 30% всего бюджета страны на 2023 год. Однако Путин не сможет сбалансировать максималистские цели в Украине со своими глобальными кампаниями.

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Цена война с Украиной для президента России Владимира Путина очень высока. Война подрывает возможности Кремля по проведению своих геополитических кампаний в мире. Об этом сообщили аналитики из американского Института исследования войны.

В отчете сказано, что Путин продолжает истощать свой бюджет на войну с Украиной. Поэтому ему, как предполагается, придется прекратить финансирование других международных или внутренних кампаний.

Так, как сообщается, расходы России на оборону значительно увеличились и составят более 30% всего бюджета страны на 2023 год. Сам Путин подписал закон о выделении более девяти триллионов рублей на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность.

Аналитики сообщили, что российские войска перебрасывают оборудование и живую силу из других зон конфликтов, таких как Сирия и Нагорный Карабах.

В отчете говорится, что Путин не желает жертвовать своими геополитическими инициативами в краткосрочной перспективе. Он не сможет сбалансировать максималистские цели в Украине со своими глобальными кампаниями. Глава Кремля продолжает попытки восстановить позиции России в Центральной Азии. Так, Путин предложил создать трехсторонний союз между Россией, Казахстаном и Узбекистаном, но его инициативу отвергли.

Кроме того, как сообщили аналитики, в Минобороны Великобритании уверены, что РФ стремится сохранить контроль над всей своей оккупированной украинской территорией. Российское военное руководство по-прежнему намеревается добиться дополнительных успехов в пределах Донецкой области, но маловероятно, что нынешняя российская военная стратегия позволит Москве достичь этой цели.

Ранее Фокус писал, что Песков разъяснил слова Путина о превентивном ядерном ударе. По словам пресс-секретаря Кремля, текущую военную доктрину РФ постоянно анализируют с учетом развития общей ситуации.

Еще напомним, что в США уверены, что в начале 2023 года у РФ могут закончиться пригодные боеприпасы. Использование старых запасов сопряжено с риском, поскольку они могут не взорваться при попадании в цель.