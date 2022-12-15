Боится диверсий в РФ: СМИ назвали причину отказа Путина от большой пресс-конференции

Спецслужбы не смогли гарантировать президенту РФ, что смогут предотвратить диверсии на территории России — в Кремле были шокированы последними ударами по аэродромам в Саратовской и Рязанской областях.

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Решение отменить ежегодную большую пресс-конференцию, которая проходила последние 10 лет без перерыва, президент РФ Владимир Путин в последний момент принял после того, как спецслужбы не смогли ему гарантировать, что смогут предотвратить попытки диверсий Украины на территории России. Об этом сообщило издание The Moscow Times со ссылкой на шесть источников, близких к Кремлю и правительству.

По данным СМИ, еще в середине осени в Кремле была уверенность, что Путин выступит перед россиянами в привычном формате, несмотря на то, что ситуация на фронте развивается для РФ не лучшим образом.

"Все кивали головой: начальник — скала, справится. Отменять он принципиально не захочет", — заявил один из собеседников издания.

Однако уже в декабре стало ясно, что Путин не сможет выступить из-за ряда проблем, связанных с войной в Украине, в частности, из-за сдачи Херсона, удара по базе флота в Севастополе, взрыва на Крымском мосту, мобилизации, ударов по аэродромам в Саратовской и Рязанской областях.

При этом, по словам чиновника, согласившегося пообщаться с изданием, "в Кремле были в шоке" после ударов Украины по аэродромам базирования стратегической авиации РФ.

"Вопрос диверсий подробно обсуждали на совещаниях с силовиками. Они клянутся, что подобного больше не произойдет. Но дать 100% гарантию, что что-то подобное не произойдет перед пресс-конференцией, никто не может. Ясно, что противник будет стремиться. Президент в курсе, и это был сильный аргумент против пресс-конференции", — сообщил собеседник издания.

По данным издания, из-за провалов на фронте у руководства Кремля нет ответов на многие вопросы, связанные с войной. Именно поэтому было принято решение выбрать негатив, связанный с отменой ежегодной пресс-конференции, вместо демонстрации утраты инициативы на поле боя, считает политический консультант Аббас Галлямов.

"Это решение свидетельствует о стратегическом тупике, в который зашел Кремль", — заявил эксперт.

Напомним, 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет участвовать в традиционных новогодних мероприятиях.

Ранее Институт изучения войны сообщал о резком падении авторитета Владимира Путина на международной арене после череды военных провалов в Украине.