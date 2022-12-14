Без хоккея в Москве и пресс-конференции: Путин отменил все публичные мероприятия перед Новым годом

В Кремле без объяснения причин отказались от проведения "Прямой линии" и выступления Путина перед Федеральным собранием. Домыслы касательно возможной даты этих мероприятий у президента РФ назвали "гаданием на кофейной гуще".

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Президент России Владимир Путин решил отменить свои традиционные предновогодние мероприятия. Эту информацию в ходе брифинга подтвердил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

В частности, речь идет о традиционном послании Владимира Путина Федеральному собранию и хоккейном матче, который накануне Нового года проходит на Красной площади.

"Нет, не планируется в этом году", — заявил Песков в ответ на вопрос о том, будет ли Владимир Путин принимать участие в хоккейном матче на арене, которая устанавливается на Красной площади.

Более того, как сообщил спецпредставитель главы Кремля, в конце 2022 года также не будет проводиться традиционное послание президента Федеральному собранию. Песков предположил, что публичное мероприятие с президентом страны-агрессора может состояться уже в 2023 году.

Отдельно пресс-секретарь Владимира Путина призвал российских журналистов "не гадать на кофейной гуще" относительно даты проведения послания Федеральному собранию.

"Нет, в письменном виде его не бывает, а что касается сообщений о том, что возможно ли в следующем году — безусловно, возможно. Это достаточно очевидная истина", — добавил Песков, отвечая на уточняющий вопрос о том, будет ли проводиться послание Федеральному собранию в следующем году.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин также отменил проведение "Прямой линии", в ходе которой с 2001 года он отвечал на различные вопросы представителей СМИ. "Прямая линия" с Владимиром Путиным не проводилась в период с 2009 по 2011 год, когда глава Кремля занимал должность премьер-министра России.

Институт изучения войны ISW, в свою очередь, сообщал о резком падении авторитета Владимира Путина на международной арене после череды военных провалов в Украине.