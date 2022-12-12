Впервые за 10 лет: большая пресс-конференция Путина не состоится, — Песков

По информации журналистов, есть вероятность, что традиционное "общение Путина с народом" перед Новым годом перенесено на 2023 год.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков 12 декабря заявил, что традиционной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая должна была состояться в декабре, до Нового года не будет. Об этом сообщает агентство "РИА Новости"

По его словам в Кремле рассчитывают, что Путин все же найдет возможность пообщаться посредством СМИ.

"Что касается большой пресс-конференции — да, до Нового года не будет. Вместе с тем мы рассчитываем, что все-таки президент найдет возможность пообщаться, как он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных поездок" — сказал Песков.

Стоит отметить, что отмена данного мероприятия произошла впервые за 10 лет. Путин с 2001 года устраивает большую пресс-конференцию накануне Нового года, которая не проводилась лишь с 2009 по 2011 год, когда он занимал должность премьер-министра РФ. Но в этом году, судя по всему, "общение Путина с народом" не состоится. По информации российского "РБК", есть вероятность, что большую пресс-конференцию перенесут на 2023 год.

Также пресс-секретарь российского президента сообщил о послании Путина Федеральному собранию. Песков заявил, что этот вопрос еще нужно уточнить.

"По посланию надо уточнять. Мы еще будем ориентировать по посланию", — заявил спикер.

Журналисты издания "Ведомости" отметили, что Песков ранее неоднократно говорил о том, что точных дат послания Путина пока нет, поскольку это зависит от графика российского президента, который он охарактеризовал как "весьма динамичный". Однако позже он подтвердил информацию о том, что подготовка к пресс-конференции и посланию уже началась.

Ранее сообщалось, что спикер Кремля Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" сказал журналистам, что Россия должна готовиться к жизни в условиях конфронтации со странами Запада. По его словам, РФ никто не любит и любить не собирается, но Москве эта любовь не нужна.

Согласно данным Института изучения войны, президент Владимир Путин теряет доверие и поддержку со стороны влиятельных лиц и ветеранов в рядах боевиков так называемых "ЛДНР". Аналитики отметили, что падения рейтингов доверия связано с тем, что путинская армия не способна одержать военную победу на Донбассе.