"Мы не движемся, мы уже приехали": в Кремле признали, что Россию "никто не любит" (видео)

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, РФ должна готовиться к жизни в условиях конфронтации с Западом. Россиянам нужно быть собранными и терпеливыми.

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Россия должна готовиться к жизни в условиях конфронтации со странами Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", пишет агентство "РИА Новости".

"Мы не движемся, мы уже приехали на станцию под названием "конфронтация". Нам нужно быть собранными и мощными. Нужно иметь запас прочности, потому что придется жить в условиях этой конфронтации", — заявил он.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что Запад "не любит и особо не собирается любить Россию". Москве эта любовь, по его словам, не нужна.

"Россию кто-то любит и, наверное, не меньшая часть мира", — заметил он.

Песков коснулся вопроса "невыполнения" Украиной Минских соглашений. Это якобы стало причиной полномасштабного военного вторжения России в Украину.

"Со временем, конечно, это стало очевидно (обман России). Президент Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили. Но это все игнорировалось другими участниками переговорного процесса. Вот это все как раз является предтечей специальной военной операции", — резюмировал пресс-секретарь Кремля.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о проявлении русофобии в Евросоюзе. По его мнению, сегодняшняя ситуация в международных отношениях стала "трагедией Запада".

В ноябре в Офисе президента Украины опровергали слухи о секретных переговорах между Западом и РФ. Украина никогда не станет на колени перед Москвой, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Британская газета The Guardiаn писала о вероятном начале эскалации войны в Украине весны. Путин может пойти на это ради физического выживания, отмечают обозреватели.