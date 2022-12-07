"Расизм настораживает": Лавров заявил о возрождении русофобии в Германии (видео)

Русофобские тенденции, по словам главы МИД РФ, наблюдаются во всем Евросоюзе, но с Берлина спрос особый. Ситуация в международных отношениях стала "трагедией Запада", заявил министр.

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В Германии возрождается специфическая форма чувства превосходства, наблюдаются проявления русофобии. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения", пишет агентство ТАСС.

Данная тенденция настораживает, русофобские тенденции наблюдаются почти во всем Евросоюзе, заметил чиновник.

В данном случае с Германии спрос особый, подчеркнул министр.

"Сейчас в Германии возрождается весьма специфическая форма превосходства, если хотите, весьма специфическая форма расизма. Если вы посмотрите, как культивируется русофобия, это, конечно, настораживает", — заявил Лавров.

Россия хотела бы, чтобы ЕС превратился в один из полюсов нового многополярного мира если блок отстоит самостоятельность от США, цитирует главу МИД РФ газета "Известия".

"Трагедия" западной цивилизации

По словам Сергея Лаврова, сложившаяся ситуация в международных отношениях — это "трагедия Запада".

"Мы не делаем трагедии из нынешней ситуации, я считаю, что это трагедия для западной цивилизации, для западной системы мироустройства", — сказал Лавров, выступая на чтениях.

Система мироустройства на принципах глобализации американской модели "полностью дискредитировала себя как недоговороспособная", заявил чиновник.

Также Лавров считает, что Европа не в состоянии защитить свои интересы и эту точку зрения якобы подтверждает визит президента Франции Эммануэля Макрона в США.

"То, что в Европе есть интересы, которые не совпадают с интересами США — это очевидно. То, что Европа не может эти интересы защитить, по-моему, пока это тоже медицинский факт", — сказал он.

Напомним, что в Госдуме России называли Армению "незаконным государством". Российские депутаты считают, что с Арменией нужно решить вопрос "из-за русофобии".

В августе российский Фонд стратегической культуры написал статью о русофобии в среде "важных евреев". Авторы материала утверждают, что евреи должны вспоминать русского Ивана, который "кровью гасил печи Освенцима".