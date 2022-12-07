"Расизм насторожує": Лавров заявив про відродження русофобії у Німеччині (відео)

Русофобські тенденції, за словами глави МЗС РФ, спостерігаються у всьому Євросоюзі, але з Берліна попит особливий. Ситуація у міжнародних відносинах стала "трагедією Заходу", заявив міністр.

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У Німеччині відроджується специфічна форма почуття переваги, спостерігаються прояви русофобії. Про це сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на форумі "Примаківські читання", пише агентство ТАРС.

Ця тенденція насторожує, русофобські тенденції спостерігаються майже в усьому Євросоюзі, зазначив чиновник.

У цьому випадку з Німеччини попит особливий, наголосив міністр.

"Зараз у Німеччині відроджується дуже специфічна форма переваги, якщо хочете, дуже специфічна форма расизму. Якщо ви подивитеся, як культивується русофобія, це, звісно, насторожує", — заявив Лавров.

Росія хотіла б, щоб ЄС перетворився на один з полюсів нового багатополярного світу, якщо блок відстоїть самостійність від США, цитує главу МЗС РФ газета "Известия".

"Трагедія" західної цивілізації

За словами Сергія Лаврова, ситуація, що склалася в міжнародних відносинах, — це "трагедія Заходу".

"Ми не робимо трагедії з нинішньої ситуації, я вважаю, що це трагедія для західної цивілізації, для західної системи світоустрою", — сказав Лавров, виступаючи на читаннях.

Система світоустрою на засадах глобалізації американської моделі "повністю дискредитувала себе як недоговороспроможна", заявив чиновник.

Також Лавров вважає, що Європа не в змозі захистити свої інтереси й цю думку нібито підтверджує візит президента Франції Емманюеля Макрона до США.

"Те, що в Європі є інтереси, які не збігаються з інтересами США — це очевидно. Те, що Європа не може ці інтереси захистити, на мою думку, поки що це теж медичний факт", — сказав він.

Нагадаємо, що в Держдумі Росії називали Вірменію "незаконною державою". Російські депутати вважають, що з Вірменією потрібно розв'язати питання "через русофобію".

Торішнього серпня російський Фонд стратегічної культури написав статтю про русофобію серед "важливих євреїв ". Автори матеріалу стверджують, що євреї повинні згадувати російського Івана, який "кров'ю гасив печі Освенцима".