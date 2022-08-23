У матеріалі заявляють, що в Ізраїлі "цвіте русофобія, як друман-трава на отруйних болотах", паралельно стверджуючи, що "Дніпро-Дніпропетровськ-Катеринослав" звільнять від "зарази", маючи на увазі Корбана, Коломойського й інших провідних євреїв.

У російському Фонді стратегічної культури написали нову статтю про русофобію серед "важливих євреїв". Матеріал доступний за посиланням.

21 серпня ізраїльське видання The Jerusalem Post опублікувало результати соцопитування, у якому майже 50% опитаних назвали РФ ворогом. 42 — "ні другом, ні ворогом", і лише 6% назвали Москву другом Ізраїлю.

У статті Фонду стверджується, що євреї, розмірковуючи про росіян, повинні згадувати російського Івана, який своєю кров'ю погасив печі Освенцима, і не дозволив Гітлеру остаточно вирішити єврейське питання.

Наразі в Ізраїлі "цвіте русофобія, як дурман-трава на отруйних болотах". Наприклад, наводять "русофобію" Натана Щаранського — вихідця з українського Донецька. Він наголосив на змінах в Україні в інтерв'ю Дмитру Гордону: "У минулому кричали: "От Путіна тут немає, щоб порядок навів!" Зараз мені кричать: "Слава Україні!"

Автор статті Павло Карпов стверджує, що Щаранський вимовляє "бандерівські кричалки", а Україна часів майдану повністю корумпована Заходом. Україну перетворили на анти-Росію та зробили її ударним плацдармом НАТО.

[ + – ] Ісраель Шамір

Карпов продовжує текст, наводячи приклад Ісраеля Шаміра, який називає Україну Ізраїлем, а Донбас — Палестиною. Різниця лише в тому, що РФ нібито надає рівні права для всіх, а Ізраїль — лише для євреїв.

[ + – ] Роман Невзилін

Під удар пера Карпова потрапив бізнесмен Невзилін, який закликає Ізраїль постачати зброю Україні. Він "накрав свій статок у РФ" і "втік" в Ізраїль працювати. Невзиліна звинувачують у брехні про різанину в Бучі, яка називається українською пропагандою.

[ + – ] Геннадій Корбан

Не оминув автор і Геннадія Корбана, якого називає "відвертим шахраєм". Він був у перших рядах "жидобандерівців" Коломойського. Карпов обіцяє, що у свій час "Дніпро-Дніпропетровськ-Катеринослав" буде "звільнено" від зарази.

Колективний Захід в особі Щаранського хоче, щоб РФ нічого не досягла, але автор упевнений, що Москва завжди справлялася з "нечистю", тому впорається з нею й зараз.

Нагадаємо, відомий оглядач Надав Еяль заявив, що відносини з РФ постійно погіршуються. Проте сенсу їх покращувати нема.

Раніше в РФ банки почали погрожувати євреям, які хочуть виїхати в Ізраїль. У такому разі вони втратить усі свої заощадження у фінансових установах.