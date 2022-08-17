"Поїдете в Ізраїль, втратите все": російські банки почали погрожувати євреям

Тиск на євреїв з боку банків РФ виник на тлі кризи, що виникла у зв'язку із судовими розглядами у справі ліквідації Єврейського агентства для Ізраїлю — "Сохнут".

У Росії продовжують загострюватися відносини між владою та Єврейським агентством "Сохнут" на тлі політичного тиску Кремля на Ізраїль. Як було сказано у репортажі радіостанції "Галей ЦАХАЛ" у конфлікт російської влади з єврейськими організаціями втрутився новий учасник — російські банки. Вони погрожують євреям, які хочуть здійснити репатріацію, заморозити усі заощадження на банківських рахунках.

Повідомляється, що російські євреї, які звернулися до Сохнут, розповіли про телефонні дзвінки від співробітників банків РФ. У розмові ті попередили, що у разі репатріації євреї втратять статус клієнтів і вони не зможуть відкрити в цьому банку нові рахунки. Нині наявні будуть заморожені, і клієнти не зможуть робити над ним жодних операцій.

Передісторія конфлікту

21 липня російський мін'юст офіційно звернувся до Басманного суду Москви з вимогою ліквідації автономної некомерційної організації (АНО) "Єврейське агентство для Ізраїлю "Сохнут". Організацію звинуватили в тому, що Сохнут нібито порушив російське законодавство щодо зберігання особистих даних громадян РФ.

Однак у ЗМІ з'явилися припущення, що криза у відносинах із владою у євреїв виникла тоді, коли Кремль дізнався про те, що в Україні воюють "найманці з Ізраїлю". Крім того, журналісти припустили, що Кремль не збирається церемонитися із Сохнутом, якщо ізраїльські ракети будуть поставлені в Україну.

Переговори з Путіним

Щоб вирішити кризу 9 серпня Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ поговорив з президентом Росії Володимиром Путіним. У процесі переговорів було ухвалено рішення вирішити ситуацію на рівні міністерств. При цьому ізраїльська сторона визнала, що криза навколо агентства не є політичною і потребує юридичного рішення.

Як повідомив ізраїльський вебпортал Walla, Путін продемонстрував готовність вирішити питання у судовому порядку і спеціально зазначив, що навіть якщо Росія незадоволена імміграцією своїх громадян, вона не має наміру перешкоджати виїзду євреїв до Ізраїлю.

На сьогодні конфлікт перебуває у стані судових розглядів. Чергове слухання у цій справі відбудеться у Москві, 19 серпня. Однак ізраїльська сторона запропонувала відкласти судове засідання і спробувати досягти угоди з Мін'юстом РФ, тим самим поклавши край кризі.

Нагадаємо, 24 липня в Ізраїлі відбулася чергова нарада у зв'язку з вимогою російського мін'юсту закрити агентство "Сохнут" на території РФ. У процесі наради ухвалили рішення направити до Москви делегацію для переговорів із цього питання, якщо в РФ на це погодяться.