"Уедете в Израиль, потеряете все": российские банки начали угрожать евреям

Давление на евреев со стороны банков РФ возникло на фоне кризиса, возникшего в связи с судебными разбирательствами по делу ликвидации Еврейского агентства для Израиля — "Сохнут".

В России продолжают обострятся отношения между властями и Еврейским агентством "Сохнут" на фоне политического давления Кремля на Израиль. Как было сказано в репортаже радиостанции "Галей ЦАХАЛ" в конфликт российских властей с еврейскими организациями вмешался новый участник — российские банки. Они угрожают евреям, которые хотят совершить репатриацию, заморозить все сбережения на банковских счетах.

Сообщается, что российские евреи, которые обратились в Сохнут, рассказали о телефонных звонках от сотрудников банков РФ. В разговоре они предупредили, что в случае репатриации, евреи потеряют статус клиентов, и они не смогут открыть в этом банке новые счета. Существующие будут заморожены, и клиенты не смогут производить над ним никаких операций.

Предыстория конфликта

21 июля российский минюст официально обратился в Басманный суд Москвы с требованием ликвидации автономной некоммерческой организации (АНО) "Еврейское агентство для Израиля "Сохнут". Организацию обвинили в том, что Сохнут якобы нарушил российское законодательство по хранению личных данных граждан РФ.

Однако в СМИ появились предположения, что кризис в отношениях с властями у евреев возник тогда, когда Кремль узнал о том, что в Украине воюют "наемники из Израиля". Кроме того, журналисты предположили, что Кремль не собирается церемониться с Сохнутом в случае если израильские ракеты будут поставлены в Украину.

Переговоры с Путиным

Чтобы разрешить возникший кризис 9 августа Президент Израиля Ицхак Герцог побеседовал с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров было принято решение разрешить ситуацию на уровне министерств. При этом израильская сторона признала, что кризис вокруг агентства не политический и требует юридического решения.

Как сообщил израильский веб-портал Walla, Путин продемонстрировал готовность решить вопрос в судебном порядке и специально оговорил, что даже если Россия недовольна иммиграцией своих граждан, она не намерена препятствовать выезду евреев в Израиль.

На сегодняшний день конфликт находится в состоянии судебных разбирательств. Очередное слушание по данному делу состоится в Москв, 19 августа. Однако израильская сторона предложила отложить судебное заседание и попытаться достичь соглашения с Минюстом РФ, тем самым положив конец кризису.

Напомним, 24 июля в Израиле состоялось очередное совещание в связи с требованием российского минюста закрыть агентство "Сохнут" на территории РФ. В ходе совещание было принято решение направить в Москву делегацию для переговоров по данному вопросу, если в РФ на это согласятся.