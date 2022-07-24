Закрытие "Сохнута" плохо отразится на отношениях Израиля и РФ, — премьер-министр

По словам Яира Лапида, Израиль направит в Москву делегацию для переговоров по вопросу Еврейского агентства по репатриации, если в РФ согласятся вести переговоры.

В Израиле состоялось очередное совещание в связи с требованием российского минюста закрыть агентство "Сохнут" на территории РФ. В заседании участвовали премьер-министр Израиля Яир Лапид, представители агентства и ряд других госчиновников. По мнению израильского премьера, закрытие представительства "Сохнута" в РФ плохо скажется на двусторонних отношениях Израиля и РФ. Об этом сообщает портал newsru.co.il.

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Израиль направит в Москву делегацию для переговоров по данному вопросу, как только в РФ согласятся их провести.

Уже есть распоряжение главы парламента Израиля о готовности юридической делегации к немедленному выезду в Москву и задействования возможностей юридического диалога.

Закрытие "Сохнута" в России

Израиль продолжит вести политический диалог с РФ на высоком уровне после того, как 21 июля представители минюста России обратились в суд с требованием прекратить на российской территории деятельность Еврейского агентства. Руководители российского ведомства попросили суд ликвидировать в РФ Еврейское агентство "Сохнут" по вопросам репатриации в Израиль. Рассмотрение вопроса Басманном судом назначено на 28 июля этого года.

В пресс-службе суда заявили, что претензии связаны с нарушением законодательства РФ при ведении агентством своей деятельности. Якобы "Сохнут" собирает данные о евреях, которые живут в РФ, и лицах, у которых есть право на репатриацию.

Напомним, что если в РФ деятельность Еврейского агентства прекратится, это станет первым случаем за последние 30 лет, когда репатриация в России окажется под запретом.

Ранее Фокус разбирался в том, как в Израиле совмещается демократия и национальная идентичность. Глава Еврейского агентства "Сохнут" Натан Щаранский поделился советами о том, как прекратить жертвовать собственной идентичностью во имя свободы.