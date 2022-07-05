Путинский железный занавес: в РФ потребовали прекратить работу Сохнута, — СМИ

Министерства юстиции РФ в начале недели направило в Еврейское агентство соответствующее письмо. Если в России его деятельность прекратится, это будет первый случай за последние 30 лет, когда усилия по репатриации в стране будут запрещены.

Российские власти потребовали от Еврейского агентства (Сохнут) прекратить свою деятельность на территории Российской Федерации. Как сообщает издание The Jerusalem Post, агентство получило соответствующее письменное распоряжение от Министерства юстиции РФ в начале недели.

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Издание пишет, что официальные представители Сохнута подтвердили факт получения письма, но не стали комментировать ответные меры, которые в настоящее время рассматриваются в офисах организации в Иерусалиме по согласованию с МИД Израиля и Канцелярией премьер-министра.

[ + – ] Письмо Министерства юстиции РФ

"В рамках работы делегации Еврейского агентства в России нам иногда приходится вносить определенные коррективы по требованию властей", — заявили журналистам представители агентства.

Один из собеседников издания сообщил, что теперь люди из еврейской общины чувствуют, как на них опускается "железный занавес", и боятся, что не смогут покинуть страну.

Решение российских властей было принято на фоне растущего напряжения между Израилем и Россией из-за позиции Иерусалима в отношении продолжающейся войны в Украине и его политики поддержки президента Владимира Зеленского.

Кроме того, ситуация еще больше обострилась после того, как в МИД РФ обвинили израильскую сторону в ударах по Сирии, назвав их неприемлемыми и потребовав их безоговорочного прекращения.

Деятельность Еврейского агентства

Сохнут — всемирная сионистская организация, которая занимается репатриацией в Израиль и оказывает содействие и помощь репатриантам по всему миру. Агентство финансируется еврейскими федерациями Северной Америки, крупными еврейскими общинами и фондами по всему миру.

Ежегодно Сохнут способствует репатриации тысячам евреям со всего мира, в том числе из республик бывшего СССР

Если в России его деятельность прекратится, это будет первый случай за последние 30 лет, когда усилия по репатриации в стране будут запрещены.

Реакция Израиля

Министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете заявила, что ей известно о решении Министерства юстиции РФ. По ее словам, она обратилась по этому вопросу к премьер-министру с призывом работать с российской стороной над решением проблемы и призвала поддержать еврейскую общину в России, которая в данный момент должна быть обеспокоена последствиями этого решения.

"Мы должны позаботиться, чтобы сфера деятельности (Сохнута) сохранилась в том виде, в котором она существовала на протяжении многих лет. Алия — это основное право евреев России, и мы будем следить за тем, чтобы оно было сохранено", — заявила министр.

Реакция Москвы

В свою очередь российская сторона опровергла информацию, опубликованную в The Jerusalem Post и других зарубежных СМИ. Как сообщает российское агентство "РБК", Сохнут не получал требований в письменном виде о прекращении работы в РФ.

"Представительство Еврейского агентства для Израиля и организации, учрежденные Еврейским агентством для Израиля в Российской Федерации, продолжают осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства РФ", — говорится в публикации.

По версии российских журналистов, никто из сотрудников Еврейского агентства не получал никаких документов о по этому поводу.

"Это чьи-то домыслы. Я не думаю, что это произойдет. Еврейское агентство работает во всем мире", — цитирует издание президента Российского еврейского конгресса Юрия Каннера.

Напомним, министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна в отношении Украины действует соблюдая собственные интересы и моральный аспект. По его словам, Израиль на помощь Украине тратит существенные средства, однако эту помощь осуществлять необходимо