Помогаем Украине, - министр обороны Израиля о военной помощи украинской армии

По словам Бени Ганца, израильское государство сочетает моральный аспект и свои интересы в вопросе помощи Украине.

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Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна в отношении Украины действует соблюдая собственные интересы. Об этом сообщает русскоязычное издание News.ru.co.il.

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Выступая на конференции в университете имени Райхмана в Герцлии глава оборонного ведомства заявил, что Израиль сочетает интересы и моральный аспект в помощи Украине.

"Мы поддерживаем Украину и оказываем ей гуманитарную и военную помощь оборонного характера, принимая во внимание самые широкие аспекты интересов Израиля", — заявил министр обороны.

Также он добавил, что помощь украинской стороне стоит немало денег, однако Ураине нужно помогать. При этом российское вторжение "перекраивает" весь мир.

Чем помогает Израиль Украине

Израиль не предоставляет оружия напрямую, вместо этого он преддоставляет другую военную и гуманитарную помощь. В частности, в израильских больницах лечат раненых солдат ВСУ. Однако в дальнейшем Израиль может отправить Украине оборонительные системы или индивидуальное боевое снаряжение и системы оповещения.

Напомним, 11 мая украинский военный в "Азовстали" обращался к Израилю с просьбой эвакуировать защитников Мариуполя.

3 мая стало известно, что израильские больницы примут на лечение раненых бойцов ВСУ.