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"От имени всех евреев, окруженных в Азовстали": защитник Мариуполя обратился к Израилю

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обращение к израилю
Виталий Барабаш обратился к Израилю от имени всех евреев, заблокированных в "Азовстали"

Виталий Барбаш призвал Израиль помочь в выводе всего военного гарнизона Мариуполя, чтобы спасти жизни людей.

Боец Виталий Барабаш записал видеообращение к Израилю от имени всех евреев, которые находятся в заблокированных руинах "Азовстали". Оно опубликовано на странице Илгам Гасанов в Фейсбуке.

В своем обращении Барабаш с позывным "Беня" рассказывает, что он получил тяжелое ранение, контузии и тяжелые болезни. Из-за этого ему сложно говорить, поэтому его речь озвучил побратим от имени всех украинских евреев комбината.

Он апеллирует к руководству Израиля геноцидом, которому евреев подвергал Сталин и Гитлер. Ныне общие корни евреев настигла новая трагедия, объединяющая двух диктаторов в лице Путина. Российские войска уже третий месяц уничтожают все, что касается общих корней и общей истории евреев.

"Все время нас объединяли две страшные исторические трагедии, но сейчас мы просто обязаны бороться, потому что теперь это наша земля и наша страна. Украина никогда не отворачивалась от евреев, поэтому мы считаем, что Израиль может тоже не отвлекаться от украинского народа, а бок о бок стать против российских захватчиков, которые принесли новую трагедию. Сейчас мы, находясь здесь, нуждаемся в помощи Израиля в выводе всего военного гарнизона Мариуполя и призываем его спасти", — заявляет Барабаш.

Он добавляет, что именно у Израиля как ни у кого другого есть сила для этого, поэтому военные евреи надеются на страну, как ни на кого другого.

Видеообращение военные адресуют:

  1. премьер-министру Нафтали Беннету
  2. Кнессету
  3. общественности Израиля
  4. журналистам
  5. синагоге "Бейн Стерн Шульман" в Кривом Роге
  6. раввину Лерону Эдери
  7. Юлии Эдельштейн
  8. Юлии Малиновской
  9. Евгению Сове
  10. Алексу Кушниру

Напомним, полк "Азов" показал, в каких условиях находятся раненые военные в "Азовстали".

10 мая в Нацгвардии заявили, что Украина работает над процедурой "экстракшн" для защитников Мариуполя.