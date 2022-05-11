"Від імені всіх євреїв, оточених в Азовсталі": захисник Маріуполя звернувся до Ізраїлю

Віталій Барбаш закликав Ізраїль допомогти у виведенні всього військового гарнізону Маріуполя, щоб урятувати життя людей.

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Боєць Віталій Барабаш записав відеозвернення до Ізраїлю від імені всіх євреїв, які перебувають у заблокованих руїнах "Азовсталі". Воно опубліковано на сторінці Ілгам Гасанов у Фейсбуці.

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У своєму зверненні Барабаш із позивним "Бенем" розповідає, що він отримав тяжке поранення, контузії та тяжкі хвороби. Через це йому складно говорити, тому його озвучив побратим від імені всіх українських євреїв комбінату.

Він апелює до керівництва Ізраїлю геноцидом, якому євреїв піддав Сталін і Гітлер. Нині загальне коріння євреїв спіткало нову трагедію, що об'єднує двох диктаторів в особі Путіна. Російські війська вже третій місяць знищують усе, що стосується спільних коренів і спільної історії євреїв.

"Весь час нас об'єднували дві страшні історичні трагедії, але зараз ми просто зобов'язані боротися, бо тепер це наша земля і наша країна. Україна ніколи не відверталася від євреїв, тому ми вважаємо, що Ізраїль може також не відволікатися від українського народу, а пліч-о-пліч стати проти російських загарбників, які принесли нову трагедію. Зараз ми, перебуваючи тут, потребуємо допомоги Ізраїлю у виведенні всього військового гарнізону Маріуполя і закликаємо його врятувати", — заявляє Барабаш.

Він додає, що саме в Ізраїлі як ні в кого іншого є сила для цього, тому військові євреї сподіваються на країну, як ні на кого іншого.

Відеозвернення військові адресують:

Прем'єр-міністру Нафталі Беннету. Кнесету. Громадськості Ізраїлю. Журналістам. Синагозі "Бейн Стерн Шульман" у Кривому Розі. Рабину Лерону Едері. Юлію Едельштейн. Юлії Малиновській. Євгену Сові. Алексу Кушніру.

Нагадаємо, полк "Азов" показав, в яких умовах перебувають поранені військові в "Азовсталі".

10 травня у Нацгвардії заявили, що Україна працює над процедурою "екстракшн" для захисників Маріуполя.