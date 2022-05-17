Допомагаємо Україні, — Міністр оборони Ізраїлю про військову допомогу української армії

За словами Бені Ґанца, ізраїльська держава поєднує моральний аспект та свої інтереси в питанні допомоги Україні.

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Міністр оборони Ізраїлю Бені Ґанц заявив, що його країна щодо України діє, дотримуючись власних інтересів. Про це повідомляє російськомовне видання News.ru.co.il.

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Виступаючи на конференції в університеті імені Райхмана в Герцлії, глава оборонного відомства заявив, що Ізраїль поєднує інтереси та моральний аспект у допомозі Україні.

"Ми підтримуємо Україну і надаємо їй гуманітарну та військову допомогу оборонного характеру, беручи до уваги найширші аспекти інтересів Ізраїлю", — заявив міністр оборони.

Також він додав, що допомога українській стороні коштує чимало грошей, проте Україні потрібно допомагати. Водночас російське вторгнення "перекроює" весь світ.

Чим допомагає Ізраїль Україні

Ізраїль не надає зброї безпосередньо, натомість він надає іншу військову та гуманітарну допомогу. Зокрема, в ізраїльських лікарнях лікують поранених солдатів ЗСУ. Однак надалі Ізраїль може надіслати Україні оборонні системи або індивідуальне бойове спорядження та системи оповіщення.

Нагадаємо, 11 травня український військовий в "Азовсталі" звертався до Ізраїлю із проханням евакуювати захисників Маріуполя.

3 травня стало відомо, що ізраїльські лікарні візьмуть на лікування поранених бійців ЗСУ.