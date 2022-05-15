В Ізраїлі лікуватимуть українців, які постраждали від вторгнення Росії

Один із найбільших медичних центрів Ізраїлю збирається лікувати українських жінок та дітей за рахунок іноземних благодійних коштів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зустрівся з генеральним директором одного з найбільших ізраїльських медичних центрів імені Сураски Ронні Гамзу. На зустрічі вони обговорювали надання невідкладної медичної допомоги українським громадянам, які постраждали внаслідок вторгнення Росії. Про це повідомило посольство України в Ізраїлі у Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Під час зустрічі, серед іншого, обговорювалися питання щодо можливості надання невідкладної медичної допомоги громадянам України, які змушені перебувати в Ізраїлі внаслідок російської збройної агресії", — сказано в повідомленні.

В українському посольстві розповіли, що медичний центр поінформував, що планує надання допомоги українським дітям та жінкам завдяки фінансовій допомозі іноземного благодійного фонду. А Євген Корнійчук подякував Ізраїлю за вже надану допомогу українцям і тій, яка буде в майбутньому.

Нагадаємо, 3 травня стало відомо, що ізраїльські лікарні візьмуть на лікування поранених українських бійців. А за підсумками зустрічі українського посла з Міністром Охорони Здоров'я Ізраїлю Україна передасть список необхідних медикаментів.

Крім того, ЗМІ писали, що Ізраїль планує збільшити військову допомогу Україні. Таким чином, Київ може отримати оборонну зброю, системи оповіщення та індивідуальне бойове спорядження. Однак влада Європи і США хоче побачити від Тель-Авіва більш чітку позицію щодо України.