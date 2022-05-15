В Израиле будут лечить украинцев, которые пострадали от вторжения России

Один из самых больших медицинских центров Израиля собирается лечить украинских женщин и детей за счет иностранных благотворительных средств.

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Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук встретился генеральным директором одного из самых больших израильских медицинских центров имени Сураски Ронни Гамзу. На встрече они обсуждали предоставление неотложной медицинской помощи украинским граждан, которые пострадали вследствие вторжения России. Об этом сообщило посольство Украины в Израиле в Facebook.

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"Во время встречи, среди прочего, обсуждались вопросы о возможности предоставления неотложной медицинской помощи гражданам Украины, которые вынуждены находиться в Израиле в результате российской вооруженной агрессии", — сказано в сообщении.

В украинском посольстве рассказали, что медицинский центр проинформировал, что планирует оказание помощи украинским детям и женщинам благодаря финансовой помощи иностранного благотворительного фонда. А Евгений Корнийчук поблагодарил Израиль за уже оказанную помощь украинцам и ту, которая будет в будущем.

Напомним, 3 мая стало известно, что израильские больницы примут на лечение раненых украинских бойцов. А по итогам встречи украинского посла с Министром Здравоохранения Израиля Украина передаст список необходимых медикаментов.

Кроме того, СМИ писали, что Израиль планирует увеличить военную помощь Украине. Таким образом Киев может получить оборонительное оружие, системы оповещения и индивидуальное боевое снаряжение. Однако власти Европы и США хотят увидеть от Тель-Авива более четкую позицию по Украине.