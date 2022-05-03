Израильские больницы примут на лечение раненых бойцов ВСУ

По итогам встречи украинского посла с главой израильского Минздрава Горовицева, Украина передаст Израилю список необходимых медикаментов.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Посол Украины Евгений Корнийчук провел встречу с министром охраны здоровья Израиля Ницаном Горовицевом. Об этом сообщает пресс-служба посольство Украины в государстве Израиль.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

В ходе встречи украинская сторона поблагодарила партнеров за гуманитарную помощь. В частности, во Львовской области полевого госпиталя Кохав Меир, который недавно завершили работу. За это время через госпиталь прошло свыше 6000 человек.

Израиль принял решение о выделении квоты для лечения раненых украинских военных — это и была главная тема переговоров.

[ + – ] Встреча посла Евгения Корнейчука с главой Минздрава Израиля Ницаном Горовицем

Также Украина передаст Министерству охраны здоровью обновленный список гуманитарной помощи, в том числе необходимых медикаментов. В ближайшее время главы Минздрава обеих стран проведут телефонный разговор.

Напомним, МИД Израиля призвал граждан немедленно покинуть Приднестровье из-за ухудшения ситуации с безопасностью в молдавском регионе.

3 мая МИД РФ обвинил Израиль в поддержке "неонацистсткого режима" в Украине.