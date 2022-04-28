МИД Израиля призвал граждан немедленно покинуть Приднестровье

Министерство мотивировало свою рекомендацию "ухудшением ситуации с безопасностью" в молдавском регионе.

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Министерство иностранных дел Израиля призвало граждан немедленно покинуть Приднестровский регион Молдовы в связи с ухудшением ситуации с безопасностью. Об этом ведомство сообщило на своем сайте в четверг, 28 апреля.

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"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Приднестровье и в связи с тем, что возможности Министерства иностранных дел по оказанию помощи проживающим там гражданам Израиля ограничены, гражданам Израиля настоятельно рекомендуется покинуть Приднестровье как можно скорее", — говорится в заявлении.

Помимо этого МИД Израиля призвал граждан, которые планируют посетить Приднестровье в ближайшее время, отменить поездку.

Напомним, 25 апреля, в городе Тирасполь, который является "столицей" непризнанной "Приднестровской молдавской республики", неизвестные атаковали с гранатометами здание "Министерства государственной безопасности".

Затем в поселке Маяк Григориопольского района самопровозглашенной республики Приднестровья 26 апреля взорвали две антенны одного из крупнейшего в Европе радиотелецентра, который принадлежал "Российской телевизионной и радиовещательной сети". В результате взрыва никто не пострадал.

В связи с событиями в регионе, "власти" Приднестровья объявили о введении повышенного уровня террористической безопасности.

Ранее Фокус разбирался, что происходит в Приднестровье на фоне обострения и войны в Украине.