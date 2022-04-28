МЗС Ізраїлю закликало громадян негайно залишити Придністров'я

Міністерство мотивувало свою рекомендацію "погіршенням ситуації з безпекою" у молдавському регіоні.

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Міністерство закордонних справ Ізраїлю закликало громадян негайно залишити Придністровський регіон Молдови через погіршення ситуації з безпекою. Про це відомство повідомило на своєму сайті у четвер, 28 квітня.

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"У зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою в Придністров'ї та в зв'язку з тим, що можливості Міністерства закордонних справ щодо надання допомоги громадянам Ізраїлю, які проживають там, обмежені, громадянам Ізраїлю наполегливо рекомендується залишити Придністров'я якнайшвидше", — йдеться у заяві.

Крім цього МЗС Ізраїлю закликало громадян, які планують відвідати Придністров'я найближчим часом, скасувати поїздку.

Нагадаємо, 25 квітня, у місті Тирасполь, яке є "столицею" невизнаної "Придністровської молдавської республіки", невідомі атакували з гранатометами будівлю "Міністерства державної безпеки".

Потім у селищі Маяк Григоріопольського району самопроголошеної республіки Придністров'я 26 квітня підірвали дві антени одного з найбільшого в Європі радіотелецентру, який належав "Російській телевізійній і радіомовній мережі". Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

У зв'язку з подіями в регіоні, "влада" Придністров'я оголосила про запровадження підвищеного рівня терористичної безпеки.

Раніше Фокус розбирався, що відбувається у Придністров'ї на тлі загострення та війни в Україні.