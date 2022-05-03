Ізраїльські лікарні приймуть на лікування поранених бійців ЗСУ

За підсумками зустрічі українського посла з головою ізраїльського МОЗ Горовіцева, Україна передасть Ізраїлю список необхідних медикаментів.

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Посол України Євген Корнійчук провів зустріч із міністром охорони здоров'я Ізраїлю Ніцаном Горовіцевим. Про це повідомляє пресслужба посольства України у державі Ізраїль.

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У процесі зустрічі українська сторона подякувала партнерам за гуманітарну допомогу. Зокрема, у Львівській області польового шпиталю Кохав Меїр, який нещодавно завершили роботу. За цей час через шпиталь пройшло понад 6 000 людей.

Ізраїль ухвалив рішення про виділення квоти на лікування поранених українських військових — це й була головна тема переговорів.

[ + – ] Зустріч посла Євгена Корнійчука з головою МОЗ Ізраїлю Ніцаном Горовіцем

Також Україна передасть Міністерству охорони здоров'я оновлений список гуманітарної допомоги, зокрема необхідних медикаментів. Найближчим часом глави МОЗ обох країн проведуть телефонну розмову.

Нагадаємо, МЗС Ізраїлю закликало громадян негайно залишити Придністров'я через погіршення ситуації з безпекою у молдавському регіоні.

3 травня МЗС РФ звинуватило Ізраїль у підтримці "неонацистського режиму" в Україні.