Путінська залізна завіса: у РФ зажадали припинити роботу Сохнута, — ЗМІ

Міністерство юстиції РФ на початку тижня надіслало до Єврейського агентства відповідного листа. Якщо в Росії його діяльність припиниться, це буде перший випадок за останні 30 років, коли зусилля щодо репатріації в країні будуть заборонені.

Російська влада вимагає від Єврейського агентства (Сохнут) припинити свою діяльність на території Російської Федерації. Як повідомляє видання The Jerusalem Post, агентство отримало відповідне письмове розпорядження від Міністерства юстиції РФ на початку тижня.

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Видання пише, що офіційні представники Сохнута підтвердили факт отримання листа, але не стали коментувати заходи у відповідь, які зараз розглядаються в офісах організації в Єрусалимі за погодженням із МЗС Ізраїлю та Канцелярією прем'єр-міністра.

[ + – ] Лист Міністерства юстиції РФ

"У межах роботи делегації Єврейського агентства в Росії нам іноді доводиться вносити певні корективи на вимогу влади", — заявили представники агентства.

Один зі співрозмовників видання повідомив, що тепер люди з єврейської громади відчувають, як на них опускається залізна завіса, і бояться, що не зможуть покинути країну.

Рішення російської влади було ухвалено на тлі зростання напруги між Ізраїлем і Росією через позицію Єрусалиму щодо війни, що триває в Україні, і його політики підтримки президента Володимира Зеленського.

Крім того, ситуація ще більше загострилася після того, як у МЗС РФ звинуватили ізраїльську сторону в ударах по Сирії, назвавши їх неприйнятними та вимагаючи їх беззастережного припинення.

Діяльність Єврейського агентства

Сохнут — всесвітня сіоністська організація, яка займається репатріацією в Ізраїль та сприяє репатріантам по всьому світу. Агентство фінансується єврейськими федераціями Північної Америки, великими єврейськими громадами та фондами по всьому світу.

Щорічно Сохнут сприяє репатріації тисячам євреїв із усього світу, у тому числі з республік колишнього СРСР.

Якщо в Росії його діяльність припиниться, це буде перший випадок за останні 30 років, коли зусилля щодо репатріації в країні будуть заборонені.

Реакція Ізраїлю

Міністерка алії та інтеграції Ізраїлю Пніна Тамено-Шете заявила, що їй відомо про рішення Міністерства юстиції РФ. За її словами, вона звернулася щодо цього питання до прем'єр-міністра із закликом працювати з російською стороною над вирішенням проблеми та закликала підтримати єврейську громаду в Росії, яка наразі має бути стурбована наслідками цього рішення.

"Ми повинні подбати, щоб сфера діяльності (Сохнута) збереглася в тому вигляді, в якому вона існувала протягом багатьох років. Алія — це основне право євреїв Росії, і ми стежитимемо за тим, щоб воно було збережено", — заявила міністерка.

Реакція Москви

Зі свого боку, російська сторона спростувала інформацію, опубліковану в The Jerusalem Post та інших зарубіжних ЗМІ. Як повідомляє російське агентство "РБК", Сохнут не отримував вимог письмово про припинення роботи в РФ.

"Представництво Єврейського агентства для Ізраїлю та організації, засновані Єврейським агентством для Ізраїлю в Російській Федерації, продовжують здійснювати свою діяльність відповідно до вимог законодавства РФ", — ідеться в публікації.

За версією російських журналістів, ніхто зі співробітників Єврейського агентства не отримував жодних документів щодо цього.

"Це чиїсь домисли. Я не думаю, що це станеться. Єврейське агентство працює в усьому світі", — цитує видання президента Російського єврейського конгресу Юрія Каннера.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що його країна щодо України діє, дотримуючись власних інтересів і морального аспекту. За його словами, Ізраїль на допомогу Україні витрачає суттєві кошти, проте цю допомогу необхідно здійснювати.