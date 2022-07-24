Закриття "Сохнута" погано позначиться на відносинах Ізраїлю та РФ, — прем'єр-міністр

За словами Яїра Лапіда, Ізраїль направить у Москву делегацію для переговорів щодо Єврейського агентства з репатріації, якщо в РФ погодяться вести переговори.

В Ізраїлі відбулася чергова нарада у зв'язку з вимогою російського мін'юсту закрити агенцію "Сохнут" на території РФ. У засіданні взяли участь прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід, представники агентства та низка інших держчиновників. На думку ізраїльського прем'єра, закриття представництва "Сохнута" в РФ погано позначиться на двосторонніх відносинах Ізраїлю та РФ. Про це повідомляє портал newsru.co.il.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Ізраїль направить у Москву делегацію для переговорів із цього питання, як тільки в РФ погодяться їх провести.

Вже є розпорядження глави парламенту Ізраїлю про готовність юридичної делегації до негайного виїзду до Москви та залучення можливостей юридичного діалогу.

Закриття "Сохнута" в Росії

Ізраїль продовжить вести політичний діалог з РФ на високому рівні після того, як 21 липня представники Мін'юсту Росії звернулися до суду з вимогою припинити діяльність Єврейського агентства на російській території. Керівники російського відомства попросили суд ліквідувати в РФ Єврейське агентство "Сохнут" з питань репатріації до Ізраїлю. Розгляд питання Басманним судом призначено на 28 липня цього року.

У пресслужбі суду заявили, що претензії пов'язані з порушенням законодавства РФ під час ведення агентством своєї діяльності. Нібито "Сохнут" збирає дані про євреїв, які живуть у РФ, та осіб, які мають право на репатріацію.

Нагадаємо, якщо в РФ діяльність Єврейського агентства припиниться, це стане першим випадком за останні 30 років, коли репатріація в Росії опиниться під забороною.

Раніше Фокус розбирався у тому, як в Ізраїлі поєднується демократія та національна ідентичність. Глава Єврейського агентства "Сохнут" Натан Щаранський поділився порадами про те, як припинити жертвувати власною ідентичністю заради свободи.