Ізраїль продає Україні зброю, – оглядач Надав Еяль

За словами ізраїльського журналіста, українські офіцери проводять регулярні зустрічі з офіцерами АОІ на території нейтральних країн.

Оглядач і журналіст Надав Еяль в ефірі ізраїльського радіо 103 FM заявив, що Ізраїль продає Україні нелетальну зброю. Про це повідомляє офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у своєму телеграм-каналі.

Еяль заявив, що Ізраїль продає нелетальну зброю, до цієї категорії належать: прилади для військової техніки, системи пошуку та виявлення, оптика, навігаційні системи та низка іншого обладнання. Міністерство оборони Ізраїлю та Армія оборони Ізраїлю рекомендує збільшити продаж подібного спорядження Україні.

Також офіцери української армії проводять регулярні зустрічі з ізраїльськими колегами на території нейтральних країн. Одна з останніх зустрічей проходила між армійськими лікарями. ЗСУ ділиться досвідом із колегами та військовими даними в умовах масової війни та роботи військової медицини в таких масштабах. Журналіст зазначає, що ЗСУ також "щось отримують натомість".

Відносини Ізраїлю та Росії

Надав Еяль зазначає, що відносини двох країн постійно погіршуються. Кремль був розлючений після арешту глави Ісламського джихаду в Палестині. Саме з цієї причини в РФ розпочався новий виток тиску на євреїв. Оглядач вважає, що немає сенсу намагатись виправляти відносини Ізраїлю з РФ. Росіяни розуміють лише силу, тому Ізраїлю варто перестати боятися Москви.

Щойно росіяни відчувають слабкість, то вони "одразу ж сідають тобі на шию". Вихід — показати зуби та зайняти жорстку позицію. Росія в такому разі одразу попуститься.

Нагадаємо, РФ звинувачує Ізраїль у порушенні лінії розмежування у Сирії. Ізраїльський танк нібито заїхав у місце, куди не можна рухатися.

Раніше авіація Ізраїлю завдала удару поряд із базою військового флоту РФ у Сирії. Об'єктами атаки стали ракети для "Хезболли" .

Також Фокус повідомляв, що російські банки почали погрожувати євреям втратою заощадженнями, якщо вони виїжджатимуть до Ізраїлю.