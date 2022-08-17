РФ звинувачує Ізраїль у порушенні лінії розмежування у Сирії

Заявляється, що ізраїльський танк демонстративно рухався до Ес-Сабаха, куди йому заборонено рухатися. До того ж, екіпаж направив ствол у бік позицій сирійської армії.

У російському Центрі із застосування ворогуючих сторін у Сирії звинуватили Ізраїль у порушенні лінії розмежування на Голанських висотах. Про це повідомляє "Інтерфакс".

РФ вважає, що ЗС Ізраїлю спеціально порушили лінію розмежування "Альфа", яку їм не можна перетинати через зобов'язання перед резолюцією Ради безпеки ООН. Удари ВПС Ізраїлю по сирійській території порушують лінію розмежування на Голанських висотах, вважає заступник голови Центру Олег Єгоров.

15 серпня ізраїльський танк виїхав з боку гори Телль-Ель-Фарас у напрямку населеного пункту Ес-Сабах, пройшовши далі до Айн-Айсах. Поруч із останнім він зупинився на 10 хвилин.

"Демонстративно спрямувавши ствол у бік позицій Сирійської Арабської Армії за лінією розмежування "Браво". Після чого вибув у зворотному напрямку. Тим самим ПС Ізраїлю цілеспрямовано здійснили порушення лінії розмежування "Альфа", перетинати яку вони не мають права відповідно до взятих на себе Ізраїлем зобов'язаннями щодо виконання резолюції Ради Безпеки ООН №350 від 31 травня 1974 року щодо роз'єднання сторін сирійсько-ізраїльського конфлікту", — розповів Єгоров.

Нагадаємо, у Генштабі РФ заявили, що Сирія може стати полем битви між Ізраїлем та Іраном. У нестабільності регіону звинувачують США та їхніх союзників.

Раніше авіація Ізраїлю завдала удару поряд з базою військового флоту РФ у Сирії. Об'єктами атаки стали ракети для "Хезболли".