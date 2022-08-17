РФ обвиняет Израиль в нарушении линии разграничения в Сирии

Заявляется, что израильский танк демонстративно двигался к Эс-Сабаху, куда ему двигаться запрещено. Более того, экипаж направил ствол в сторону позиций сирийской армии.

В российском Центре по применению враждующих сторон в Сирии обвинили Израиль в нарушении линии разграничения на Голанских высотах. Об этом сообщает "Интерфакс".

РФ считает, что ВС Израиля специально нарушили линию разграничения "Альфа", которую им нельзя пересекать из-за обязательств перед резолюцией Совбеза ООН. Удары ВВС Израиля по сирийской территории нарушают линию разграничения на Голанских высотах, считает замглавы Центра Олег Егоров.

15 августа израильский танк выехал со стороны горы Телль-Эль-Фарас в направлении населенного пункта Эс-Сабах, проследовав далее к Айн-Айсах. Рядом с последним он остановился на 10 минут.

"Демонстративно направив ствол в сторону позиций Сирийской Арабской Армии за линией разграничения "Браво". После чего убыл в обратном направлении. Тем самым ВС Израиля целенаправленно осуществили нарушение линии разграничения "Альфа", пересекать которую они не имеют права в соответствии со взятыми на себя Израилем обязательствами по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН №350 от 31 мая 1974 года по разъединению сторон сирийско-израильского конфликта", — рассказал Егоров.

Напомним, в Генштабе РФ заявили, что Сирия может стать полем битвы между Израилем и Ираном. В нестабильности региона обвиняют США и их союзников.

Ранее авиация Израиля нанесла удар рядом с базой военного флота РФ в Сирии. Объектами для атаки стали ракеты для "Хезболлы".