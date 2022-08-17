Израиль продает Украине оружие, – обозреватель Надав Эяль

По словам израильского журналиста, украинские офицеры проводят регулярные встречи с офицерами АОИ на территории нейтральных стран.

Обозреватель и журналист Надав Эяль в эфире израильского радио 103 FM заявил, что Израиль продает Украине нелетальное оружие. Об этом сообщает офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в своем телеграм-канале.

Эяль заявил, что Израиль продает нелетальное оружие, в эту категорию он относит: приборы для военной техники, системы поиска и обнаружения, оптику, навигационные системы и ряд другого оснащения. Министерство обороны Израиля и Армия обороны Израиля рекомендует увеличить продажи подобной экипировки Украине.

Также офицеры украинской армии проводят регулярные встречи с израильскими коллегами на территории нейтральных стран. Одна из последних таких встреч проходила между армейскими врачами. ВСУ делится опытом с коллегами и военными данными в условиях массовой войны и работы военной медицины в таких масштабах. Журналист отмечает, что ВСУ также "что-то получают взамен".

Отношения Израиля и России

Надав Эяль отмечает, что отношение двух стран постоянно ухудшаются. Кремль был взбешен после ареста главы Исламского джихада в Палестине. Именно по этой причине в РФ начался новый виток давления на евреев. Обозреватель считает, что нет смысла пытаться исправлять отношения Израиля с РФ. Россияне понимают только силу, поэтому Израилю стоит перестать бояться Москвы.

Как только россияне чувствуют слабость, то они "тут же садятся тебе на шею". Выход — показать зубы и занять жесткую позицию. Россия в таком случае сразу же попустится.

Напомним, РФ обвиняет Израиль в нарушении линии разграничения в Сирии. Израильский танк якобы заехал в место, куда двигаться нельзя.

Ранее авиация Израиля нанесла удар рядом с базой военного флота РФ в Сирии. Объектами для атаки стали ракеты для "Хезболлы".

Также Фокус сообщал, что российские банки начали угрожать евреям потерей сбережениями, если они будут уезжать в Израиль.