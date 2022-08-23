В материале заявляют, что в Израиле "цветет русофобия как друман-трава на ядовитых болотах", параллельно утверждая, что "Днепр-Днепропетровск-Екатеринослав" освободят от "заразы" имея введу Корбана, Коломойского и других ведущих евреев.

В российском Фонде стратегической культуры написали новую статью о русофобии среди "важных евреев". Материал доступен по ссылке.

21 августа израильское издание The Jerusalem Post опубликовали результаты соцопроса, в котором почти 50% опрошенных назвали РФ врагом. 42 — "ни другом, ни врагом" и только 6% назвали Москву другом Израиля.

В статье Фонда утверждается, что евреи, размышляя о русских, должны вспоминать русского Ивана, который своей кровью загасил печи Освенцима, и не позволил Гитлеру "окончательно решить еврейский вопрос".

Сейчас в Израиле "цветет русофобия как дурман-трава на ядовитых болотах". В пример приводится "русофобия" Натана Щаранского — выходца из украинского Донецка. Он отметил изменения в Украине в интервью Дмитрию Гордону: "В прошлом кричали: "Вот Путина здесь нет, чтобы порядок навел!" Сейчас мне кричат: "Слава Украине!"

Автор статьи Павел Карпов утверждает, что Щаранский произносит "бандеровские кричалки", а Украина времен майдана полностью коррумпированная Западом. Украину превратили в анти-Россию и сделали ее ударным плацдармом НАТО.

[ + – ] Исраэль Шамиль

Карпов продолжает текст приводя в пример Израиля Шамира, который называет Украину Израилем, а Донбасс — Палестиной. Разница только в том, что РФ якобы дает равные права для всех, а Израиль только для евреев.

[ + – ] Роман Невзилин

Под удар пера Карпова попал и бизнесмен Невзилин, который призывает Израиль поставлять оружие Украине. Он "наворовал свое состояние в РФ" и "сбежал" в Израиль работать. Невзилина обвиняют во лжи о резне в Буче, которая называется украинской пропагандой.

[ + – ] Геннадий Корбан

Не обошел стороной автор и Геннадия Корбана, которого называют "откровенным жуликом". Он был в первых рядах "жидобандеровц*в" Коломойского. Карпов обещает, что в свой срок "Днепр-Днепропетровск-Екатеринослав" будет "освобожден" от заразы.

Коллективный запад в лице Щаранского хочет, чтобы РФ ничего не достигла, но автор уверен, что Москва всегда справлялась с "нечистью", поэтому справиться с ней и сейчас.

Напомним, известный обозреватель Надав Эяль заявил, что отношения с РФ постоянно ухудшаются. Однако смысла их улучшать нет.

Ранее в РФ банки начали угрожать евреям, которые хотят уехать в Израиль. В таком случае они потеряют все свои сбережения в финансовых учреждениях.