"Ми не рухаємося, ми вже приїхали": у Кремлі визнали, що Росію "ніхто не любить" (відео)

За словами прессекретаря Володимира Путіна, РФ має готуватися до життя в умовах конфронтації із Заходом. Росіянам треба бути зібраними та терплячими.

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Росія має готуватися до життя в умовах конфронтації із країнами Заходу. Про це повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін", пише агентство "РИА Новости".

"Ми не рухаємося, ми вже приїхали на станцію під назвою "конфронтація". Нам потрібно бути зібраними та потужними. Потрібно мати запас міцності, бо доведеться жити в умовах цієї конфронтації", — заявив він.

Прессекретар Володимира Путіна зазначив, що Захід "не любить і особливо не збирається любити Росію". Москві це любов, за його словами, не потрібна.

"Росію хтось любить і, напевно, не менша частина світу", — зауважив він.

Пєсков торкнувся питання "невиконання" Україною Мінських угод. Це нібито спричинило повномасштабне воєнне вторгнення Росії в Україну.

"Згодом, звичайно, це стало очевидним (обман Росії). Президент Путін та інші наші представники про це постійно твердили. Але це все ігнорувалося іншими учасниками переговорного процесу. Ось це якраз є предтечею спеціальної військової операції", — резюмував прессекретар Кремля.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про прояв русофобії в Євросоюзі. На його думку, сьогоднішня ситуація у міжнародних відносинах стала "трагедією Заходу".

У листопаді в Офісі президента України спростовували чутки про секретні переговори між Заходом та РФ. Україна ніколи не стане навколішки перед Москвою, заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Британська газета The Guardiаn писала про ймовірний початок ескалації війни в Україні. Путін може піти на це заради фізичного виживання, зазначають оглядачі.