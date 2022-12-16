Президент РФ собрался в Беларусь: о чем будут разговаривать Путин с Лукашенко

19 декабря ожидается визит российского лидера в Минск для проведения переговоров на самом высоком уровне. Среди вопросов будет обсуждаться проблема "безопасности и угроз в регионе".

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Президент России Владимир Путин прибудет к Александру Лукашенко в Беларусь для переговоров. Об этом сообщает "РИА Новости".

В белорусском Дворце Независимости анонсировали визит Путина на 19 декабря. Переговоры будут проходить на высшем уровне. Сообщается, что переговоры начнутся в широком формате, а затем перейдут в формат тет-а-тет. В ходе переговоров стороны будут обсуждать импортозамещение, сотрудничество в энергетической сфере, а также уделят внимание вопросу безопасности в регионе и мире. Также ожидается, что Путин и Лукашенко обсудят совместные меры реагирования на угрозы.

Вместе с тем в Кремле заявляют, что Путин в ходе визита в Беларусь обсудит следующие вопросы:

развитие стратегического партнерства и союзничества;

интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства;

актуальные темы международной и региональной повести.

Напомним, в Офисе президента Украины заявили, что на Лукашенко давят из РФ. Кремлю выгодно открыть еще один фронт на севере Украины.

Также СМИ сообщали, что отказ Путина от традиционной ежегодной пресс-конференции связан со страхом диверсий. По информации журналистов, российские спецслужбы не смогли гарантировать безопасность мероприятия в Москве.