"Вимагає включення у війну": Данилов прокоментував візит Путіна до Лукашенка

Секретар РНБО розповів, що Україна готується до всіх можливих наслідків зустрічі Володимира Путіна та Олександра Лукашенка у Мінську.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін має намір втягнути Республіку Білорусь у війну з Україною. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Данилов зазначив, що Володимир Путін відвідав Білорусь уперше за останні три роки. До цього зустрічі Путіна та Лукашенка переважно проходили у Москві чи Сочі.

За словами секретаря РНБО, всупереч планам російського президента, Лукашенко не зацікавлений у відправленні своєї армії на війну в Україну.

"Маємо розуміння, чого вимагає Путін. Путін вимагає безпосереднього включення Білорусі у війну з нашою країною. Великого бажання, наскільки ми володіємо інформацією, ні Лукашенко, ні його громадян не мають", — заявив політик.

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Олексій Данилов також вважає, що в Кремлі намагатимуться переконати Олександра Лукашенка, впливаючи на нього у різний спосіб. За словами Данилова, про рішення білоруської сторони українці дізнаються вже найближчим часом.

Секретар РНБО також запевнив, що Україна готується до будь-якого розвитку подій. Він згадав про засідання Ставки головнокомандувача у неділю, 18 грудня, під час якого порушувалося питання Білорусі.

Нагадаємо, що зустріч Володимира Путіна та Олександра Лукашенка відбулася у Мінську у понеділок, 19 грудня. Лукашенко заявив, що у відповідь на ситуацію у світі, яка швидко змінюється, потрібно зміцнювати двосторонні відносини.

Фокус також повідомляв, що президентський літак Іл-96-300ПУ вилетів із Національного аеропорту "Мінськ" уночі, 20 грудня. За даними білоруських журналістів, на борту перебував Володимир Путін.

Ще ми писали про те, що у США уважно відстежують участь Мінська у повномасштабному вторгненні Росії до України. Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Вашингтон "стривожений роллю Білорусі" у російсько-українській війні.