Лукашенко понимает все риски: у Зеленского подвели итоги визита Путина в Минск (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, белорусский политик знает, что потеряет контроль над территорией республики, если решит послать свою армию в Украину.

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Если Александр Лукашенко решит послать на войну РФ против Украины свою армию, он лишится контроля над территорией Беларуси, и сам политик это понимает. Об этом по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Минск заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире канала "Мы — Украина" во вторник, 20 декабря.

По словам представителя ОП, Лукашенко понимает, что после 10 месяцев полномасштабной войны у России нет шансов выиграть противостояние и избежать юридической ответственности за вторжение, в частности, репараций и трибунала. Также, как утверждает Подоляк, белорусский политик осознает три важных вещи:

Россия не настолько сильная страна, как она себя "продавала" Беларуси

Россия является страной-изгоем, от которой постепенно отворачиваются даже Китай и Индия, на которые ориентируется Лукашенко

Лукашенко необходимо, хоть и номинально, но контролировать территорию Беларуси

При этом представитель Офиса президента отметил, что Россия уже контролирует армию и силовиков соседней республики, однако Лукашенко продолжает считать себя лидером государства.

"(Лукашенко) хочет продолжать этот эффективный контроль над территорией, сохранить ее за собой. Потому что понимает, что если начнут с территории Беларуси атаковать Украину, то Лукашенко уже не будет как менеджера, который что-то там контролирует", — сказал Подоляк.

Напомним, встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась в Минске в понедельник, 19 декабря. Лукашенко заявил, что в ответ на быстро меняющуюся ситуацию в мире нужно укреплять двухсторонние отношения.

Тем временем в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Александр Лукашенко не готов вступать в полномасштабную войну против Украины. Беларусь помогает ВС РФ вооружением, техникой и боекомплектами, однако белорусские военные не заинтересованы в нападении, считают в ведомстве.