Лукашенко розуміє всі ризики: у Зеленського підбили підсумки візиту Путіна до Мінська (відео)

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, білоруський політик знає, що втратить контроль над територією республіки, якщо вирішить відправити свою армію в Україну.

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Якщо Олександр Лукашенко вирішить послати на війну РФ проти України свою армію, він втратить контроль над територією Білорусі, і сам політик це розуміє. Про це за підсумками візиту президента РФ Володимира Путіна до Мінська заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі каналу "Ми — Україна" у вівторок, 20 грудня.

За словами представника ОП, Лукашенко розуміє, що після 10 місяців повномасштабної війни Росія не має шансів виграти протистояння та уникнути юридичної відповідальності за вторгнення, зокрема, репарацій і трибуналу. Також, як стверджує Подоляк, білоруський політик усвідомлює три важливі речі:

Росія не настільки сильна країна, як вона себе "продавала" Білорусі

Росія є країною-ізгоєм, від якої поступово відвертаються навіть Китай та Індія, на які орієнтується Лукашенко.

Лукашенку необхідно, хоч і номінально, але контролювати територію Білорусі

Водночас представник Офісу президента зазначив, що Росія вже контролює армію та силовиків сусідньої республіки, проте Лукашенко продовжує вважати себе лідером держави.

"(Лукашенко) хоче продовжувати цей ефективний контроль над територією, зберегти її за собою. Бо розуміє, що якщо почнуть з території Білорусі атакувати Україну, то Лукашенко вже не буде як менеджер, який щось там контролює", — сказав Подоляк.

Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна та Олександра Лукашенка відбулася у Мінську у понеділок, 19 грудня. Лукашенко заявив, що у відповідь на ситуацію, що швидко змінюється, у світі потрібно зміцнювати двосторонні відносини.

Тим часом у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що Олександр Лукашенко не готовий розпочинати повномасштабну війну проти України. Білорусь допомагає ЗС РФ озброєнням, технікою та боєкомплектами, проте білоруські військові не зацікавлені у нападі, вважають у відомстві.