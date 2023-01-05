США готовы поставлять ВСУ бронемашины, однако исключили передачу боевых танков Abrams, — WP

В Вашингтоне объяснили отказ передавать Abrams "техническими причинами". Высокопоставленный чиновник из Белого Дома рассказал журналистам, что один танк весит 55 тонн и потребляет много топлива.

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После нескольких месяцев сопротивления просьбам Украины предоставить танки США и союзники теперь готовы поставить различные боевые бронированные машины. Однако администрация президента США Джо Байдена исключает передачу Киеву тяжелых танков Abrams из-за "технических причин". Об этом сообщает издание The Washington Post.

Высокопоставленный чиновник из Белого Дома рассказал журналистам, что один Abrams весит 55 тонн и работает на газотурбинном двигателе, который потребляет много топлива.

Кроме того, эти танки часто ломаются, поэтому требуют обширного опыта обслуживания.

В издании отмечают, что боевые танки настолько тяжелые, что в 2019 году президенту Дональду Трампу отказали в планах включить их в празднование Дня Независимости США в Вашингтоне из-за опасений, что их гусеницы из стальных пластин разрушат городские улицы.

Что известно о танках?

Abrams — американский боевой танк третьего поколения, который рассчитан на ведение боевых действий в различных условиях современных войн и вооруженных конфликтов. Важными особенностями танка являются применение мощных газотурбинных двигателей, работающих на топливе для реактивных двигателей JP8.

Кроме того, боевая машина оборудована многослойной противоснарядной композитной броней, отдельным хранением боеприпасов в изолированном капсульном отсеке для отделения членов экипажа из-под удара в случае попадания снаряда в танк.

Напомним, 4 января СМИ писали, что США готовят новый пакет военной помощи Украине, в котором будут РСЗО HIMARS. Кроме того, Байден подтвердил, что Штаты готовят бронемашины Bradley для Украины.

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что в 2023 году Киев получит вооружение, которое не смог получить в 2022-м. Сейчас Украина работает над получением танков и другой бронетехники. Также в первую очередь ВСУ нуждаются во всех типах систем ПВО.