Нові HIMARS: США готують новий пакет військової допомоги для України, — ЗМІ

За словами журналіста, США вестимуть переговори з компаніями, деталі яких знаходили в іранських безпілотниках. Байден також підтвердив, що Штати готують бронемашини Bradley для України.

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Сполучені Штати планують надати Україні новий пакет військової допомоги, в якому передбачено нові ракетні системи залпового вогню HIMARS. Про це повідомив кореспондент видання "Голос Америки" Михайло Комадовський у Twitter.

"США планують надати Україні новий пакет військової допомоги найближчими днями й тижнями, заявив Джон Кірбі з Ради національної безпеки. Він зазначає, що нова допомога може включати додаткові ракетні установки #HIMARS", — повідомив журналіст.

Крім того, Комадовський повідомив, що США шукають способи вплинути на іранське виробництво дронів за допомогою санкцій, експортного контролю та переговорів із приватними компаніями, деталі яких використовувалися у виробництві БПЛА. Зазначимо, що в одному зі збитих іранських дронів знайшли запчастини 13 американських компаній.

Також журналістка Bloomberg у Twitter повідомила, що США справді готують бойові машини Bradley для України. За її словами, це підтвердив президент Джо Байден, коли його спитали про це на злітній смузі в штаті Кентуккі.

"Підтверджує нашу сенсацію", — зазначила журналістка.

Раніше Фокус писав, що ЗМІ з'ясували, що у США обговорюють передачу Україні БМП M2 Bradley. За словами ексаналітика Білого дому з питань оборонного бюджету Марка Канкіана, бойові машини піхоти Bradley значно розширять наземні бойові можливості ЗСУ.

Також нагадаємо, що співробітник американського аналітичного центру "Атлантична рада" Пітер Дікінсон заявив, що Україна накопичує війська та боєприпаси для нового масштабного наступу.

Ще повідомлялося, що РосЗМІ пишуть, що в Росії з'явився аналог систем для розумного управління бомбами JDAM. Прототип вже прикріпили до авіабомби ФАБ-500.