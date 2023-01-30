Північна Корея постачала "вагнерівцям" ракети для війни РФ з Україною, — Столтенберг

За словами генсека НАТО, такі постачання ще більше розпалюють агресивну війну РФ проти України. Він закликав владу КНДР припинити подібні провокації та дотримуватися міжнародного права.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу перед студентами Сеульського університету 30 січня заявив, що Північна Корея поставила ПВК "Вагнера" ракети для ведення бойових дій РФ проти України. У зв'язку з цим генсек закликав Пхеньян припинити свої провокації та повністю дотримуватися міжнародного права, повідомляє пресслужба Північноатлантичного альянсу.

У своєму виступі Столтенберг звернув увагу на те, що КНДР продовжує в регіоні ядерну риторику, здійснюючи запуски балістичних ракет, що суперечить ухвалам Радбезу ООН.

"Північна Корея продовжує провокаційну і дестабілізуючу поведінку, включаючи безпрецедентні ракетні випробування за останній рік, а також ядерну активність і риторику, що триває. Все це суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН", — зазначив генсек.

Також він зазначив, що ті загрози, які виникли для європейського континенту, також існують і для Індо-Тихоокеанського регіону.

"Північна Корея поставила ракети російській групі Вагнера, ще більше розпалюючи агресивну війну Росії проти України. Президент Путін розпочав війну майже рік тому, щоб узяти під контроль країну та позбавити людей свободи", — сказав Столтенберг.

За його словами, західні союзники разом із Південною Кореєю засудили цю незаконну та невиправдану війну, тому країни-члени НАТО надають Києву безпрецедентну військову допомогу.

"Наша підтримка має велике значення для українців. Допомагаючи їм не лише вижити, а й відтіснити російського загарбника, і звільнити свою територію. Ми маємо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Бо, якщо президент Путін переможе, йому й іншим авторитарним лідерам буде повідомлено, що вони можуть досягти бажаного за допомогою сили", — наголосив Столтенберг.

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Нагадаємо, сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина та заступник голови відділу ЦК Трудової партії КНДР Кім Йо Чжон 27 січня заявила, що КНДР буде на боці Російської Федерації. Вона сказала, що її країна "завжди буде в одному окопі разом із армією та народом Росії".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 30 січня закликав владу Південної Кореї переглянути чинну політику щодо заборони на експорт озброєнь до воюючих країн. Як приклад він навів Німеччину, Норвегію та Швецію, які змінили свою позицію, аби допомогти Україні.