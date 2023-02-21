Китай дорікнув країнам Заходу в постачанні зброї Україні, — Боррель

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ пояснив своєму китайському колезі Ван Ї, в чому різниця між постачанням зброї РФ та Україні, особливо коли Європа та світ перебувають у небезпеці.

Related video

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що голова канцелярії комісії ЦК Комуністичної партії Китаю із закордонних справ Ван Ї під час бесіди запевнив, що КНР не постачатиме Росії зброю, але водночас дорікнув, що Захід постачає зброю Україні. Про це Боррель заявив на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і главою МЗС України Дмитром Кулебою в Брюсселі.

Боррель заявив, що в нього є "особисті" гарні стосунки з Ван Ї, і під час конференції з безпеки в Мюнхені він мав відверту розмову з представником Китаю.

"Він чітко мені сказав, що Китай не може надавати зброю країнам, які перебувають у стані війни. Вони не надають зброю Росії. Це те, що він мені сказав, наголошуючи, що це принцип політики закордонних справ Китаю", — сказав він.

За його словами, дипломат Китаю також заявив: "Чому ви запитуєте мене про це, коли допомагаєте Україні зброєю?"

Боррель заявив, що пояснив своєму китайському колезі, у чому різниця між постачанням зброї РФ та Україні, особливо коли Європа та світ перебувають у небезпеці.

"Звичайно, ми маємо бути насторожі. Але, наскільки я знаю, немає доказів (того, що Китай надає Росії озброєння, — ред.)", — сказав Боррель.

Нагадаємо, 21 лютого агентство Bloomberg повідомило, що Китай усе активніше купує російську нафту, а експорт нафти й конденсату з Росії в КНР протягом останнього місяця досяг найвищого рівня з квітня 2020 року.

21 лютого глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що мирний план Китаю щодо врегулювання ситуації в Україні візьмуть до уваги та вивчать деталі.