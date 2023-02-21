Китай упрекнул страны Запада в поставках оружия Украине, — Боррель

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам объяснил своему китайскому коллеге Ван И в чем разница между поставками оружия РФ и Украине, особенно когда Европа и мир находятся в опасности.

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван Й во время беседы заверил, что КНР не будет поставлять России оружие, но одновременно упрекнул, что Запад поставляет оружие Украине. Об этом Боррель заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе.

Боррель заявил, что у него есть "личные" хорошие отношения в Ван И и во время конференции по безопасности в Мюнхене у него был откровенный разговор с представителем Китая.

"Он четко мне сказал, что Китай не может предоставлять оружие странам, находящимся в состоянии войны. Они не предоставляют оружие России. Это то, что он мне сказал, подчеркивая, что это принцип политики иностранных дел Китая", – сказал он.

По его словам, дипломат Китая также заявил: "Почему вы спрашиваете меня об этом, когда помогаете Украине оружием?"

Боррель заявил, что объяснил своему китайскому коллеге, в чем разница между поставками оружия РФ и Украине, особенно когда Европа и мир находятся в опасности.

"Конечно, мы должны быть настороже. Но, насколько я знаю, нет доказательств (того, что Китай предоставляет России вооружение. — ред.)", — сказал Боррель.

Напомним, 21 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Китай все активнее покупает российскую нефть, а экспорт нефти и конденсата из России в КНР в течение последнего месяца достиг наивысшего уровня с апреля 2020.

21 февраля глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что мирный план Китая по урегулированию ситуации в Украине возьмут во внимание и изучат детали.