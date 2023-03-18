"Зерновая сделка" должна охватить порты Николаевской области", — Кислица

Украина могла бы давать миру почти в два раза больше зерна, чем сейчас — 6 млн тонн сельхозпродукции в месяц. Но размер флота недостаточен, а РФ затягивает проверки судов.

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Украина предлагает расширить "зерновую сделку" на порты Николаевской области и продлить ее, как минимум, на 120 дней. Об этом в пятницу, 17 января, заявил постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций Сергей Кислица в ходе заседания Совбеза ООН.

"Зерновая инициатива должна быть возобновлена после того, как срок ее действия истечет 18 марта. По крайней мере, на 120 дней, поскольку предусматривается неограниченный период. Охват должен быть расширен до украинских портов в Николаевской области", — заявил Кислица.

По словам постпреда, Украина могла бы давать миру почти в два раза больше зерна, чем сейчас. Однако этому мешает политика России по затягиванию проверок судов и нехватки нового флота в территориальных водах Турции.

"В прошлом году 814 судов экспортировали 24,4 миллиона тонн украинского продовольствия из порта Одессы в Азию, Европу и Африку в рамках Черноморской зерновой инициативы. Этот объем был бы значительно выше, если бы не политика России по затягиванию проверок судов. Из-за нехватки нового флота и малочисленности в территориальных водах Турции экспорт продовольствия по зерновому коридору не превышает 3,4 млн тонн в месяц. И это несмотря на возможность дать миру 6 млн тонн украинской сельхозпродукции", — отметил Кислица.

Также постпред добавил, что 86 судов, отправляемых под погрузку, ожидают инспекции в территориальных водах Турции.

Черноморская зерновая инициатива

Соглашение Черноморской инициативы между Украиной, Россией, Турцией и ООН были подписаны в Стамбуле 22 июля 2022 года. Июльское соглашение создало процедуры для безопасного экспорта зерна из определенных портов, чтобы попытаться разрешить продовольственный кризис в мире.

Напомним, 13 марта стало известно, что делегация России после переговоров с высокопоставленными чиновниками ООН заявила, что Москва согласна на продолжение "зерновой сделки", но только на два месяца.

Ранее, 9 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "нечестной" позицию стран Запада в отношении зерновой сделки. По его словам, российским кораблям с зерном и удобрениями в качестве груза запрещают заходить в порты стран-импортеров.