"Зернова угода" має охопити порти Миколаївської області", — Кислиця

Україна могла б давати світу майже вдвічі більше зерна, ніж зараз — 6 млн тонн сільгосппродукції на місяць. Але обсяг флоту недостатній, а РФ затягує перевірки судів.

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Україна пропонує розширити "зернову угоду" на порти Миколаївської області та продовжити її як мінімум на 120 днів. Про це у п'ятницю, 17 січня, заявив постійний представник України в Організації об'єднаних націй Сергій Кислиця під час засідання Ради безпеки ООН.

"Зернова ініціатива має бути відновлена після того, як термін її дії закінчиться 18 березня. Принаймні на 120 днів, оскільки передбачається необмежений період. Охоплення має бути розширене до українських портів у Миколаївській області", — заявив Кислиця.

За словами постпреда, Україна могла б давати світу майже вдвічі більше зерна, ніж зараз. Однак цьому заважає політика Росії щодо затягування перевірок судів і нестачі нового флоту в територіальних водах Туреччини.

"Минулого року 814 суден експортували 24,4 мільйони тонн українського продовольства з порту Одеси до Азії, Європи та Африки в межах Чорноморської зернової ініціативи. Цей обсяг був би значно вищим, якби не політика Росії щодо затягування перевірок суден. Через нестачу нового флоту та нечисленності у територіальних водах Туреччини експорт продовольства зерновим коридором не перевищує 3,4 млн тонн на місяць. І це незважаючи на можливість дати світу 6 млн тонн української сільгосппродукції", — зазначив Кислиця.

Також постпред додав, що 86 суден, що відправляються під навантаження, очікують на інспекцію в територіальних водах Туреччини.

Чорноморська зернова ініціатива

Угоду Чорноморської ініціативи між Україною, Росією, Туреччиною та ООН було підписано у Стамбулі 22 липня 2022 року. Липнева угода створила процедури для безпечного експорту зерна з певних портів, щоб спробувати вирішити продовольчу кризу у світі.

Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що делегація Росії після переговорів із високопосадовцями ООН заявила, що Москва згодна на продовження "зернової угоди", але лише на два місяці.

Раніше, 9 березня, глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "нечесною" позицію країн Заходу щодо зернової угоди. За його словами, російським кораблям із зерном та добривами як вантаж забороняють заходити в порти країн-імпортерів.