Зернову угоду продовжили: причому не на 60 днів, а на 120, — Кубраков

Раніше у Кремлі заявляли про продовження "зернової угоди" на 60 днів. Однак міністр інфраструктури України, як і ООН, повідомили, що договір про зерно продовжено ще на 4 місяці.

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"Зернова угода", яка гарантує безпечний прохід для суден, що перевозять життєво важливе експортне зерно з України, продовжено. В ООН наголошують, що йдеться про пролонгацію на 120 днів, а не на 60, як повідомлялося раніше.

"Угода є публічною, це відкритий документ. Він передбачає перенесення терміном на 120 днів", — заявив офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков також повідомив у Facebook про продовження зернової угоди на 120 днів.

"Вдячний Генеральному Секретарю Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гуттерешу та Президенту Туреччини Реджепу Ердогану, а також усім країнам-партнерам за спільні зусилля для продовження документа ще на 4 місяці", — написав міністр.

Кубраков зазначив, що Україна продовжує експортувати свою агропродукцію через три морські глибоководні порти.

Повідомлення міністра інфраструктури України Олександра Кубракова

Повідомлення про те, що зернова угода продовжується, підтвердив також президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

"Термін зернової угоди, який закінчується 19 березня, продовжено. Ми забезпечили пролонгацію угоди завдяки переговорам, які проводили з двома сторонами (Росією та Україною)", — сказав Ердоган.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган підтвердив, що зернова угода пролонгована

Напередодні міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що Туреччина працюватиме над розширенням "зернової угоди". Про це пише CNN.

Раніше в МЗС Росії заявили про згоду на 60-денне продовження угоди за посередництва Організації Об'єднаних Націй та Туреччини, а офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков назвав цей крок "жестом доброї волі".

Заява спікера Кремля Дмитра Пєскова про продовження "зернової угоди"

Раніше, 9 березня, глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "нечесною" позицію країн Заходу щодо зернової угоди. За його словами, російським кораблям із зерном і добривами як вантаж забороняють заходити в порти країн-імпортерів.

Також Фокус писав, що 17 березня постійний представник України в ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради безпеки заявив, що Україна пропонує розширити "зернову угоду" на порти Миколаївської області та продовжити її як мінімум на 120 днів.