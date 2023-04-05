"Победные переговоры": Зеленский рассказал, как прошел его визит в Польшу (видео)

Украинский президент встретился с главой правительства Польши Матеушом Моравецким, возложил цветы к мемориалу неизвестному солдату, почтил память погибшего Леха Качинского, а также осмотрел военную технику, предназначенную для ВСУ.

Related video

Переговоры, которые состоялись во время визита президента Украины в Польшу, смело можно назвать победными. Об этом Владимир Зеленский написал в официальном телеграм-канале.

"Этот визит в Варшаву, все наши переговоры сегодня – их можно назвать победными", — сказал украинский президент.

Зеленский также поблагодарил за "поддержку и мощные шаги сильного человека" главу польского правительства Матеуша Моравецкого.

Кроме того президент Украины рассказал, как прошел его день на территории Польши.

Политик вместе с премьер-министром Польши почтил память погибших у Могилы неизвестного солдата в Варшаве.

Также лидер Украины установил лампадки к памятнику жертвам Смоленской трагедии 2010 года и памятнику президенту Польши в 2005–2010 годах Леху Качинскому, которы погиб в авиакатастрофе.

После этого Зеленский осмотрел образцы военной техники, которые Польша планирует передать Украине.

"Чем больше будет поступать в Украину военной помощи, тем быстрее будет меняться ситуация в Бахмуте и на других участках фронта", — резюмировал он, осмотрев технику.

Напомним, 5 апреля президент Польши Анджей Дуда вручил Владимиру Зеленскому высшую государственную награду. По информации ОП, глава государства получил награду в Варшаве в знак признания выдающихся заслуг в укреплении дружеских и всесторонних отношений между Польшей и Украиной.

Также мы информировали о том, что в среду, 5 апреля, лидер Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу. Принимающая сторона расценила приезд украинского президента как знак того, что сейчас сотрудничество Польши и Украины максимально продуктивное за всю историю двух государств.