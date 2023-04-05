Візит Зеленського до Польщі: президент звернувся до українців у Варшаві (відео)

Говорячи про російсько-українську війну, Володимир Зеленський наголосив, що після перемоги України противник до скону відповідатиме за скоєні в нашій країні злочини.

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Володимир Зеленський вважає свій візит до Польщі ще одним кроком для перемоги у російсько-українській війні. Про це президент України заявив у середу, 5 квітня, виступаючи у Варшаві.

"Мій візит став ще одним кроком до перемоги і я вдячний (Польщі, — ред.) за потужний оборонний пакет", — сказав український лідер.

Візит Зеленського у Варшаву: що президент України сказав про Польщу

Український президент подякував полякам за те, що вони дали притулок його співвітчизникам, яким довелося виїхати у зв'язку з повномасштабним вторгненням ЗС РФ до країни.

Також Володимир Зеленський висловив свою вдячність військовим інструкторам із Польщі, які тренують українських військових.

Крім цього, він побажав офіційній Варшаві стати лідером в авіаційній коаліції, так само як і в танковій.

Що український президент говорив про РФ та війну

Зеленський висловив упевненість у тому, що після перемоги ЗСУ у війні ЗС РФ більше ніколи не наважаться вдертися до України та Польщі. Президент також передрік Росії швидке падіння режиму Володимира Путіна.

"Немає незалежної Польщі без незалежної України, Росія не переможе, коли українець і поляк стоять пліч-о-пліч. Коли ми вільні — це гарантія, що свобода вистоїть в Молдові, не залишить Грузію й обов'язково прийде до Білорусі", — сказав президент.

За словами Зеленського, коли в кожне окуповане російськими військовими місто повертається український прапор, міцніє і польський прапор.

Український лідер особливо наголосив на тому, що "ворог відповідатиме за всі свої злочини до кінця свого життя".

Нагадаємо, 5 квітня Володимир Зеленський розповів, як відбувся його візит до Польщі. Український президент зустрівся з главою уряду Польщі Матеушем Моравецьким, поклав квіти до меморіалу невідомому солдатові, вшанував пам'ять загиблого Леха Качинського, а також оглянув військову техніку, призначену для ЗСУ.

Ми інформували також про те, що 5 квітня президент Польщі Анджей Дуда вручив Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду. За інформацією ОП, глава держави отримав нагороду у Варшаві на знак визнання визначних заслуг у зміцненні дружніх та всебічних відносин між Польщею та Україною.