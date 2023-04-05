Визит Зеленского в Польшу: президент обратился к украинцам в Варшаве (видео)

Говоря о российско-украинской войне, Владимир Зеленский подчеркнул, что после победы Украины противник будет до конца своих дней отвечать за совершенные в нашей стране преступления.

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Владимир Зеленский считает свой визит в Польшу еще одним шагом для победы в российско-украинской войне. Об этом президент Украины заявил в среду, 5 апреля, выступая в Варшаве.

"Мой визит стал еще одним шагом к победе и я благодарен (Польше, — ред) за мощный оборонный пакет", — сказал украинский лидер.

Визит Зеленского в Варшаву: что президент Украины сказал о Польше

Украинский президент поблагодарил поляков за то, что они приютили его соотечественников, которым пришлось уехать в связи с полномасштабным вторжением ВС РФ в страну.

Также Владимир Зеленский выразил свою признательность военным инструкторам из Польши, которые тренируют украинских военных.

Кроме этого он пожелал официальной Варшаве стать лидером в авиационной коалиции, так же как и в танковой.

Что украинский президент говорил о РФ и войне

Зеленский выразил уверенность в том, что после победы ВСУ в войне ВС РФ больше никогда не посмеют вторгнуться в Украину и в Польшу. Президент также предрек Росси скорое падение режима Владимира Путина.

"Нет независимой Польши без независимой Украины, Россия не победит, когда украинец и поляк стоят бок о бок. Когда мы свободны – это гарантия, что свобода выстоит в Молдове, не покинет Грузию и обязательно придет в Беларусь", — сказал президент.

По словам Зеленского, когда в каждый оккупированный российскими военными город возвращается украинский флаг, крепнет и польский флаг.

Украинский лидер особо подчеркнул то, что "враг будет отвечать за все свои преступления до конца своей жизни".

Напомним, 5 апреля Владимир Зеленский рассказал, как прошел его визит в Польшу. Украинский президент встретился с главой правительства Польши Матеушом Моравецким, возложил цветы к мемориалу неизвестному солдату, почтил память погибшего Леха Качинского, а также осмотрел военную технику, предназначенную для ВСУ.

Мы информировали также о том, что 5 апреля президент Польши Анджей Дуда вручил Владимиру Зеленскому высшую государственную награду. По информации ОП, глава государства получил награду в Варшаве в знак признания выдающихся заслуг в укреплении дружеских и всесторонних отношений между Польшей и Украиной.